Trials Rising is inmiddels bijna een jaar oud, maar de game wordt nog altijd goed ondersteund door ontwikkelaar RedLynx. Vorige maand ging het vierde seizoen, getiteld Expedition to the North Pole, van start. Als onderdeel van dit seizoen zijn er nu ook nieuwe tracks uitgebracht.

Het gaat om de ‘Polar Expedition Track Pack’, die vijf nieuwe tracks aan Trials Rising toevoegt. Deze tracks hebben natuurlijk een winters thema. Zo scheur je het ene moment door een dorp in Groenland, moet je niet veel later je evenwicht zien te bewaren op zinkende ijsbergen en race je ook nog eens met het noorderlicht op de achtergrond.

Hieronder kun je enkele screenshots van de nieuwe tracks bekijken. Ubisoft heeft aangegeven dat er later nog meer updates voor de game volgen, dus dit betekent nog zeker niet het einde van de ondersteuning van Trials Rising.