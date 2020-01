Rockstar Games heeft al lange tijd zeer regelmatig updates voor GTA Online uitgebracht en hier gaat de studio voorlopig ook nog wel even mee door. Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, maar de eerste update van 2020 is inmiddels beschikbaar gesteld.

De grootste toevoeging van deze nieuwste update is de Rune Zhaba. Deze ATV, die ideaal is voor off-road racen, is nu te verkrijgen bij Warstock Cache & Carry. Verder zorgt de update ook voor extra beloningen in diverse modi. In meerdere Freemode Events (Hunt the Beast, King of the Castle en Criminal Damage) krijg je nu drie keer zoveel beloningen als normaal. In Business Battles en Bunker Series worden de rewards dubbel uitbetaald.

Voor spelers die wel graag een gokje durven te wagen, is er nu een nieuwe hoofdprijs te vinden in The Diamond Casino and Resort, namelijk de Pfister Comet Safari. Als laatste zijn er ook weer nieuwe kortingen van kracht met de komst van de nieuwe update en deze hebben we hieronder opgesomd.

Properties & Renovations:

Penthouses – 35% korting

Penthouse Add-Ons & Renovations – 35% korting

Nightclub – 35% korting

Nightclub Garage – 35% korting

Nightclub Renovations – 35% korting

Voertuigen: