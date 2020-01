Degenen die het nieuws rondom de verfilming van Uncharted de laatste jaren hebben gevolgd, zullen weten dat de ontwikkeling ervan ontzettend stroef verloopt. De film werd jaren geleden aangekondigd en had al tijden geleden in de bioscopen moeten verschijnen, maar sinds de aankondiging was er meer slecht nieuws dan goed nieuws te melden. Voorlopig gaat dat nog wel even door…

De website Deadline meldt namelijk dat Travis Knight niet langer de regisseur van de Uncharted-film is. Bronnen hebben aan Deadline gemeld dat dit te maken heeft met de volle agenda van Tom Holland, die de rol van Nathan Drake op zich zal nemen. Holland gaat komende zomer echter ook een nieuwe film van Spider-Man opnemen. Dat drukke schema zou van invloed zijn op de productie van de Uncharted-film, wat naar verluidt de reden is dat Knight zou zijn vertrokken als regisseur.

De film van Uncharted stond gepland voor een release aan het einde van dit jaar, maar doordat er een nieuwe regisseur gezocht moet worden, zal de film naar alle waarschijnlijkheid opnieuw uitgesteld worden. Holland zou wel gewoon bij de film betrokken blijven, evenals Mark Wahlberg, die de rol van Sully moet gaan vertolken.

Als Deadline het bij het rechte eind heeft, betekent het dat de Uncharted-film voor de zesde keer een regisseur is verloren. Travis Knight werd pas drie maanden geleden aangesteld, maar nu moet Sony dus voor de zoveelste keer op zoek naar een nieuwe regisseur. Wie dit gaat zijn is vooralsnog onduidelijk.