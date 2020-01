In 2015 opende Sony de PlayStation Gear Store. Via deze webwinkel werden allerlei PlayStation-gerelateerde producten aangeboden, zoals merchandise van verschillende games en diverse accessoires. Daar is nu echter uit het niets een einde aan gekomen.

De PlayStation Gear Store is namelijk plotseling gesloten in Europa. Wanneer je de website bezoekt, krijg je de hierboven afgebeelde mededeling te zien. De Europese versie van de webshop is dus gestopt, maar iedereen die nog vragen heeft over een openstaande bestelling kan nog wel bij de klantenservice terecht.

Gek genoeg is de sluiting van de PlayStation Gear Store in Europa zonder enige aankondiging gebeurd. Sony heeft er niet over gecommuniceerd en het is daarom ook onduidelijk waarom het is gebeurd. In 2016 werd de webwinkel ook al eens gesloten, waarna het na een paar maanden weer terugkeerde. Het is onduidelijk of dat in de toekomst opnieuw gaat gebeuren, of dat de sluiting deze keer voorgoed is.

De Amerikaanse versie van de PlayStation Gear Store is nog wel gewoon toegankelijk. Helaas verzendt deze winkel geen bestellingen naar Europa, dus dat is geen oplossing voor de sluiting van de Europese webshop.