Void Bastards is een strategische first-person shooter die volgens ontwikkelaar Blue Manchu geïnspireerd is op BioShock en System Shock 2. Void Bastards verscheen vorig jaar op voor de Xbox One en pc en de game kreeg toen prima beoordelingen.

Nu lijkt het erop dat Void Bastards ook voor de PlayStation 4 zal worden uitgebracht. Pan European Game Information (PEGI) heeft namelijk een PS4-versie van de shooter van een leeftijdsclassificatie voorzien. Verdere informatie ontbreekt en een PEGI-rating is natuurlijk nog geen officiële bevestiging, maar de kans is dus groot dat de game binnenkort ook naar de PS4 komt.

Om een idee te krijgen van Void Bastards kun je hieronder een trailer van het spel bekijken.