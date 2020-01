Elden Ring, het nieuwe mysterieuze project van FromSoftware in samenwerking met George R.R. Martin, is sinds de afgelopen E3 in schaduwen gewikkeld geweest. Over de inhoud is bitter weinig bekend, maar de verwachtingen liggen hoog, gezien dit de meest ambitieuze FromSoftware-titel tot heden zou moeten worden. Het komt dan misschien wel als een verrassing wanneer plots een mogelijke releasedatum gelekt zou zijn, nota bene door FromSoftware zelf… door een nieuwjaarsboodschap.

FromSoftware hield namelijk een actie waarbij gebruikers hun mailadres konden opgeven, om zo een virtuele nieuwjaarswens toegestuurd te krijgen, samen met een mobiele wallpaper van een game naar keuze. Elden Ring behoort tot die keuzes, waardoor in de beschrijving van de actie de vermoedelijke releasemaand afgeleid kan worden. De vertaalde omschrijving luidt als volgt:

“You can choose from three types, “SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE” and “METAL WOLF CHAOS XD” released in 2019, and “ELDEN RING” released in June.”

We kunnen echter niet direct met zekerheid zeggen of dit een ‘officiële aankondiging’ is of niet. Misschien was de releasemaand per ongeluk vrijgegeven, maar evengoed kan ‘juni’ verwijzen naar de maand waarin de game initieel werd aangekondigd. Anderzijds zou een release in juni wel mogelijk zijn: de game is dan immers drie jaar lang in ontwikkeling geweest, gezien de ontwikkeling in 2017 startte na de laatste Dark Souls III DLC. Dark Souls III kende ook een ontwikkelperiode van drie jaar, dus een release voor Elden Ring in juni is zeker niet uitgesloten.

Zodra we meer weten over Elden Ring, laten we het jullie zeker weten. Voorlopig kan je onze verwachtingen voor deze titel ook hier nog eens nalezen.