Liefhebbers van anime of JRPG’s, verenig u! Ni no Kuni, de anime die vernoemd is naar de gelijknamige JRPG-reeks, heeft eindelijk een concrete releasedatum gekregen in het Westen. De film kwam vorig jaar in augustus al uit in het land van de rijzende zon, maar liefhebbers van het genre bij ons moesten, zoals wel vaker het geval is, iets langer wachten op de internationale versie. Die wachtperiode is nu echter bijna voorbij, want vanaf 16 januari zal de film op Netflix te zien zijn!

De film werd geregisseerd door Yoshiyuki Momose, die ook meewerkte aan beide games en animator was bij Ghibli-films zoals Spirited Away. Het verhaal zelf staat los van de games, maar speelt zich uiteraard wel in dezelfde wereld af. Puristen onder ons hebben misschien wat pech, want de versie van de film die op Netflix terecht komt zou de Engelstalige dub-versie zijn. Of er ook een originele Japanse versie op Netflix zal verschijnen bij ons, is niet bevestigd.

De omschrijving van de anime luidt als volgt: