One Piece: Pirate Warriors 4 belooft ons vele iconische scènes uit de reeks voor te schotelen en dat is nu alleszins opnieuw bewezen met een nieuwe Japanse tv-spot voor de game. Dankzij Bandai Namco krijgen we 15 seconden lang namelijk scenes te zien van de Enies Lobby arc, inclusief Luffy die de longen uit zijn lijf schreeuwt.

One Piece: Pirate Warriors 4 komt in het Westen uit op 27 maart, een dag na de release in Japan. De nieuwe tv-spot kan je hieronder bekijken.