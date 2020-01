Uitgever 2K heeft er al een hele tijd de gewoonte van gemaakt om de servers van zijn NBA-games twee jaar na de releasedatum offline te halen. Het zal dan ook niemand verbazen dat de studio voor NBA 2K18 dit patroon volgt. De stekker van de NBA 2K18 servers zal dus binnenkort zonder pardon uitgetrokken worden – op 18 januari, om precies te zijn.

#NBA2K18 server to be discontinued 1/18/20. Players will no longer be able to play ranked games/online association. For more info- https://t.co/yClWtTeFaf

Het spreekt voor zich dat de online modi van de game na 18 januari niet meer beschikbaar zullen zijn. Vervelender is echter het nieuws dat ook grotendeels offline modi, zoals MyCareer, ontoegankelijk worden wanneer je in deze modi gebruikmaakte van VC, het virtuele betaalmiddel in de game. Hieronder wordt het één en ander duidelijk gemaakt:

“Accordingly, any mode in NBA 2K18 that earns or uses VC will be affected, along with any other online function (such as the MyTEAM mode and online matches against other players). However, you can still play offline quick games, as well as the MyGM and MyCAREER modes offline. This will let you earn SP rather than VC.”

“If you created a MyCAREER or MyGM online save file before this, the server shutdown means the data will no longer be available for use and you’ll have to start a new game in those modes.”