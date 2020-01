Vince Zampella is een naam die menig gamer bekend in de oren zal klinken. Hij stond namelijk aan het hoofd van Infinity Ward toen de ontwikkelaar de wereld omver blies met Call of Duty: Modern Warfare 2, richtte daarna samen met zijn kompaan Jason West Respawn Entertainment op en werkte vervolgens aan de eveneens best populair geworden TitanFall franchise. Een naam om in de gaten te houden dus en dat doen we dan ook.

DICE LA is in vergelijking met Zampella een nobele onbekende. Het betreft hier namelijk een relatief kleine zusterstudio van de Zweedse ontwikkelaar, die al jaren hoge ogen gooit met de Battlefield games. DICE LA had tot hiertoe nog geen eigen titels op de markt gebracht en beperkte zich tot het ondersteunen van andermans projecten. Daar gaat nu verandering in komen. EA heeft Zampella namelijk de teugels van DICE LA in handen gegeven.

Het is nu de bedoeling dat DICE LA originele titels uit de grond gaat stampen, nieuwe IP’s die met wat geluk zullen uitgroeien tot gevestigde waarden in de videogame industrie. EA heeft alvast hoge verwachtingen en dat kunnen wij de soms lichtjes megalomane ontwikkelaar niet kwalijk nemen. Met Zampella aan het roer zou het namelijk best eens kunnen dat DICE LA in de toekomst nog potten gaat breken. Wij zijn alvast erg benieuwd.