Een schoonmaker die werkt op de locatie van een games ontwikkelaar heeft stiekem foto’s gemaakt van de PlayStation 5 development kit samen met de prototype DualShock 5. Nu is op deze foto’s te zien dat de DualShock 5 inderdaad een stuk dikker is, maar tegelijkertijd moeten we ook vermelden dat de controllers die meegeleverd worden bij een devkit vaak niet precies hetzelfde zijn als de uiteindelijke retail-versie.

Wat opvalt is dat de development kit eigenlijk best wel klein is, het is een massief ding, maar voor een development kit is het redelijk bescheiden. Je checkt de foto’s hieronder en de schoonmaker in kwestie, die heeft waarschijnlijk geen fijne maandag wanneer zijn baas dit ziet.