David Vonderhaar, de welbekende studio design director bij Treyarch, heeft al zijn eerste uitlatingen gedaan over de nieuwe Call of Duty. Zoals je wellicht al weet is Treyarch verantwoordelijk dit jaar voor Call of Duty, nadat Sledgehammer het niet rond heeft weten te breien. Nu hopen we natuurlijk dat we niet nogmaals een Black Ops-titel krijgen, aangezien Black Ops 4 twee jaar geleden uitkwam en nog steeds gespeeld wordt naast het nieuwere Modern Warfare, maar die hoop moeten we misschien snel inruilen.

Op Twitter laat hij in ieder geval weten dat jetpacks niet in de nieuwe game zullen zitten, de community feedback die hij destijds kreeg heeft hem zelfs een posttraumatische stress stoornis gegeven grapt hij. Tot nu toe wijst alles er (volgens geruchten) op dat het inderdaad Black Ops 5 wordt, maar dan zonder jetpacks. Of het Treyarch lukt om nog genoeg te vernieuwen met Black Ops 5 om de Modern Warfare spelers van nu over te halen, dat is nog maar de vraag. Een nieuwe sub-franchise was voor de next-gen consoles misschien verfrissend geweest.

Toch willen we niet te snel oordelen en zijn we benieuwd wat Treyarch in petto heeft voor dit jaar.