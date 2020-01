Morgen zal het aanbod gratis games voor PlayStation Plus abonnees veranderen met de komst van de januari line-up. Dat betekent dat we aan de slag kunnen met Goat Simulator en The Nathan Drake Collection die weer uit de eerste drie Uncharted-delen bestaat, een mooie line-up van games dus.

Met de komst van die games zullen de twee gratis games van december weer uit de line-up verdwijnen en zodoende heb je nog minder dan 24 uur de tijd om die games of te downloaden of in je downloadlijst te zetten. Bij dezen een reminder om dat nog even te doen, mocht je dat nog niet gedaan hebben.

Voor Titanfall 2 kan je hier terecht en voor Monster Energy Supercross hier.