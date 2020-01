Het jaar 2020 begon voor Square Enix niet fantastisch toen de demo van Final Fantasy VII Remake lekte. Die demo is in videovorm nu in z’n geheel terug te zien en tevens leverde dat wat spoilers op. In de tussentijd is er nog meer over deze demo bekend geworden, zo weten we nu dat je ongeveer rekening moet houden met 22.5GB aan vereiste schijfruimte.

Dat is vrij veel voor een demo, zeker als je bedenkt dat de totale speelduur ongeveer een uur is. Qua content is de demo dus vrij beperkt als het om speelduur gaat, zoals we weten betreft het de eerste ‘Bombing Mission’. Voor nu is het verder nog de vraag wanneer de demo officieel uitkomt, want dat er een demo gaat komen is nu min of meer een feit.