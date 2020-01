Call of Duty: Modern Warfare heeft een exclusief gedeelte voor gamers op de PlayStation 4 en het betreft hier de Survival modus. Deze modus is tot eind dit jaar alleen op de PlayStation 4 te spelen en Infinity Ward is van plan om spelers van deze modus met enige regelmaat van nieuwe content te voorzien.

Volgens een nieuwe pagina op de Call of Duty website zal de ontwikkelaar ieder nieuw seizoen een nieuwe map aan de rotatie van Survival maps toevoegen. Dat betekent dat het aanbod van maps dit jaar steeds verder uitgebreid zal worden, wat voor meer variatie moet zorgen.

Op dit moment zijn er vier maps beschikbaar en vijf maps staan op de pagina als ‘Redacted’ en dat suggereert dat we vijf maps mogen verwachten in de komende tijd. Verder krijgen spelers op de PlayStation 4 ook exclusieve Challenge Missions die unieke beloningen opleveren, aldus de webpagina.