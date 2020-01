De beste trends binnen gaming om in 2020 in de gaten te houden – De wereld van het online gamen staat niet stil. Integendeel, in 2019 hebben we veel spectaculaire ontwikkelingen gezien, waarbinnen esports wellicht de grootste verrassing was. Het aankomende jaar zijn er veel mogelijkheden op dit gebied, maar ook op andere vlakken is het goed om de ontwikkelingen in de gaten te houden. Wat te denken van virtual gaming, de blockchain en het gebruik van big data binnen de wereld van online gaming? Dit zijn de ontwikkelingen die je in de gaten moet houden.

Esports wordt nog véél belangrijker

Esports was een ondergeschoven kindje, zeker voor de mensen die niet zelf actief spellen spelen. Maar dat is nu aan het veranderen. In 2019 logden duizenden mensen in op de streams van bekende spelers, die de strijd aangingen met andere spelers. FIFA, CoD en andere spellen werden op de voet gevolgd, zelfs door mensen die zelf de spellen niet of nauwelijks spelen.

Esports gaan nog veel groter worden. Mensen die beter willen worden, kijken naar de streams. Grote toernooien en wedstrijden trekken veel bezoekers online en ook de fysieke evenementen zien steeds meer mensen voor de deur staan. Ben jij goed in een bepaalde game, dan is het nu al interessant om te kijken of je hier zelf geld mee kan verdienen, want de markt is opengebroken.

Virtual reality blijft een toekomstperspectief

Virtual reality met de nadruk op augmented en schermen voor je ogen tijdens het spelen. Het werd aangekondigd als dé manier waarop gaming zou veranderen in 2019. Maar dat is nooit gebeurd. En de kans is klein dat het in 2020 wel gaat gebeuren. De software is er niet klaar voor, de softwareontwikkelaars lijken andere prioriteiten te hebben en mensen worden er niet gelukkig van wanneer iemand in de huiskamer met koptelefoon en VR-bril aan het spelen is. En zo heel gek is dat natuurlijk niet.

Big data en de blockchain gaan een grotere rol spelen

Wie spellen van EA speelt, weet dat het niet makkelijk is om een server op en top te houden. Het gaat simpelweg om veel te veel data, waarbij de juiste spelers toegang moeten krijgen tot de juiste files om een bepaalde league te kunnen spelen. Hier gaat de blockchain een grote rol spelen, omdat hier meer data opgeslagen kan worden tegen lagere kosten. Als speler merk je hier overigens niets van, behalve dat het spel sneller zal draaien. Geen vervelende mededeling voor de mensen die Weekend League willen spelen zonder lag, of blijft dat een toekomstdroom?

Binnen deze ontwikkeling zien we nog een andere factor terug. De factor van de big data. Er wordt straks bijgehouden welke spellen je speelt en op welke manier jij je games speelt of koopt. Aan de hand daarvan kunnen spellen aangepast worden, het aanbod uitgebreid worden of relevante spellen getoond worden aan de speler. Handig wanneer je alleen maar video slots van één ontwikkelaar wilt spelen of juist uitsluitend voetbalspelletjes wilt spelen op je PS4.

Met de big data en de blockchain wordt overigens nu al getest. Het is een kwestie van tijd voordat deze factoren hun intrede zullen doen in de wereld van online gaming.

En bepaalde soorten spellen?

We kunnen niet zeggen dat bepaalde soorten spellen de overhand zullen krijgen in 2020, al blijft role playing waarschijnlijk gewoon de grootste factor. Spellen waarbinnen een karakter zich kan ontwikkelen en de wereld ontdekt, dat zijn de spellen die het meest gespeeld worden wereldwijd. En die lenen zich natuurlijk ook nog eens prima voor leuke streams met handleidingen, tips en trucs, want dat gedeelte zal bepalend zijn voor online gaming in 2020.