Nadat Fumito Ueda The Last Guardian uitbracht is hij met een nieuw project bij zijn eigen studio genDESIGN aan de slag gegaan. Begin januari 2018 deelde hij wat teasers en nadien werd het heel erg stil, maar 2020 lijkt het jaar te worden dat we meer van zijn nieuwe game gaan zien.

Zo deelde hij een tweet met het bericht ‘Gelukkig Nieuwjaar’ en tevens is er een nieuwe afbeelding op zijn website online gegaan wat oogt als concept art van zijn nieuwe game. Nu slaan de vermeldingen van ‘2020’ natuurlijk op het nieuwe jaar dat we in zijn gegaan, maar de verwachting bestaat ook dat hij dit jaar meer gaat laten zien.

De nieuwe game waar hij aan werkt is inmiddels ruim twee jaar in ontwikkeling en die titel zou dus zo langzamerhand in een vergevorderd stadium moeten verkeren. Zodra we meer nieuws vernemen lees je het hier.