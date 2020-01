Het jaar 2019 ligt inmiddels achter ons en zo ook de uitgebreide terugblikken op de best en slechtst scorende games. Metacritic komt echter nog met een interessant overzicht van de games die in 2019 de laagste gemiddelde score kregen en wat opvalt is dat games voor de PlayStation 4 of de ‘PlayStation 4-versie-van’ de lijst domineren.

Van de tien slechtst beoordeelde games op Metacritic zijn zes van de titels PlayStation 4 games of PlayStation 4 versies. Verder zijn het Nintendo Switch games die slecht beoordeeld werden en één game voor de pc, hoewel Narcos: Rise of the Cartels ook hier bij ons een slechte score kreeg.

Verder is het opvallend dat er geen Xbox One game of Xbox One versie in de tien slechtst beoordeelde games van 2019 staat.