Over anderhalve week ligt Dragon Ball Z: Kakarot in de winkels en om de game nog even in de spotlights te zetten heeft Bandai Namco een nieuwe trailer vrijgegeven. Deze video is voorzien van een iconische ofwel bekende stem.

Niemand minder dan Kyle Herbert is te horen in de nieuwe trailer van Dragon Ball Z: Kakarot. Hij is de man die als ‘narrator’ dienst deed in de Dragon Ball Z-anime. In de video hieronder laat hij weten wat spelers kunnen verwachten van deze nieuwe game.