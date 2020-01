Cory Barlog heeft al in verschillende video’s over God of War verteld, maar de regisseur weet klaarblijkelijk niet van ophouden. Nadat in mei 2019 de laatste video van Barlog verscheen die over de PlayStation 4-exclusive ging, is er nu weer een nieuwe opgedoken.

In de nieuwe video laat Cory Barlog onder andere weten hoe hij in de game-industrie terecht is gekomen en hoe hij en zijn team Kratos weer terug hebben gebracht met God of War. De regisseur neemt er flink de tijd voor om over de PlayStation 4-exclusive te praten en daardoor is de video bijna een uur lang geworden.

Wil je dus nog meer te weten komen over God of War en heb je wel even de tijd, dan kan je de video hieronder bekijken.