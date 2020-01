Er is weer nieuwe content beschikbaar voor Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, namelijk: Snow Day Festival. Hiermee kan je ‘prize bulbs’ bemachtigen door XP te verdienen en daar kan je dan weer diverse beloningen mee kopen.

De beloningen die je kan verkrijgen met je prize bulbs zijn onder andere: emojis, hats, punchers en victory slabs. Deze koop je in de Snow Day ‘prize map’ en als je de helft hebt gekocht, krijg je ook nog eens het Cowmooflage Commander-outfit. Speel je alles vrij, dan krijg je de Snapdragon’s Legendary Millennium Dragon. Speel je alles vrij door steeds hetzelfde pad te kiezen op de map, dan staat het Legendary Century Dragon-outfit voor je klaar.

Het Snow Day Festival is niet het laatste evenement dat in Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville verschijnt. Volgende maand staat Valenbrainz Festival op stapel en in maart Luck O’ the Zombie Festival.