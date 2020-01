Al sinds de launch van Call of Duty: Modern Warfare is er een vraag naar de mogelijkheid om meer custom loadouts aan te kunnen maken. Deze functionaliteit bleef echter tot nu toe uit, maar hier gaat verandering in komen. Joel Emslie, art director bij Infinity Ward, heeft namelijk op Reddit bevestigd dat zij deze functionaliteit willen toevoegen en dat zo snel mogelijk.

Emslie benadrukt hierbij wel dat het niet zeker is met welke update de extra loadouts verschijnen. Dit komt omdat het eerst zorgvuldig getest moet worden:

‘You and everyone else that has commented on this are right. Its in mainline back at the studio and weve been tinkering with it. Im not sure which update its in but I think its next. Believe it or not it can cause horrible bugs if not tested properly. Im not certain about all this so don’t get fired up on me if Im wrong. Since I’ve commented here Ill stick with the issue at the studio.’

Dan rest nog de vraag waarom de extra loadouts niet vanaf de launch beschikbaar waren, waarop Emslie ook een antwoord had. Volgens hem komt dat omdat prioriteiten verschuiven gedurende de ontwikkeling en er “tienduizenden” taken op hun pad komen die mogelijk voorrang hebben:

‘You’re right. The real answer is there are 10s of thousands of tasks that lead up to the launch of the game. We have to triage all of those tasks and decide what tasks take priority over others and who in the teams can we assign the task to. For example I do not have the skill set to fix this particular problem. 3 years goes by in an eye blink for us.’

Het is in ieder geval goed om te vernemen dat Infinity Ward luistert naar de feedback van de fans en dat ze hier ook echt iets mee doen.