Het is inmiddels alweer 15 jaar geleden dat we voor het laatst met een volwaardige game uit de Ape Escape-reeks aan de slag mochten. Op een aantal spin-offs en partygames na is het helaas angstvallig stil gebleven rondom de geliefde en speelse aapjes.

Dit hoeft echter niet lang meer te duren, want het Japanse Twitter-account van Ape Escape – wat daar liefkozend “Piposaru” heet – heeft na de jaarwisseling een nieuwe tweet geplaatst waarin ze ons allen een gelukkig Nieuwjaar wensen.

Dit staat natuurlijk niet gelijk aan een volwaardige aankondiging, maar we mogen zeker weer gaan hopen dat Sony iets aan het bekokstoven is met de Ape Escape-reeks. Misschien dat we rondom de aankondiging van de PlayStation 5 meer nieuws mogen verwachten.