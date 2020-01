Dreams heeft onlangs de Early Access fase verlaten en staat gepland voor een volwaardige release op 14 februari aanstaande. Dit maakte de Britse studio Media Molecule bekend tijdens de vorige State of Play showcase.

We weten dat er fantastische creaties mogelijk zijn in de Dreamiverse, maar John Beech – senior principal designer bij Media Molecule – heeft nu wel iets heel interessants gemaakt.

Via Twitter is er namelijk een filmpje gedeeld waarin we kunnen zien hoe Beech een volledig ontbijt heeft klaargezet. Je kunt het “Full Beech Breakfast” hieronder bekijken en eerlijk is eerlijk, de beelden zijn echt om van te smullen!