Tijdens de persconferentie van Sony op de CES in Las Vegas deze nacht heeft Jim Ryan het logo van de nieuwe console onthuld. Heel spannend is het niet, want het logo ligt in lijn van de PlayStation 4, alleen nu heeft die 4 logischerwijs plaatsgemaakt voor de 5.

Verder kondigde Sony aan dat ze in de komende maanden meer informatie over de nieuwe console bekend zullen gaan maken en tevens lieten ze een nieuwe trailer zien die bestond uit beelden van aankomende PlayStation 4 games zien.

Zodra de trailer beschikbaar is plaatsen we die hieronder.