De PlayStation 4 verkoopt nog steeds erg goed, dat blijkt uit nieuwe cijfers die bekend zijn gemaakt tijdens de CES persconferentie van Sony. Hier liet Jim Ryan weten dat de console wereldwijd 106 miljoen keer verkocht is en dat er voor de console 1.15 miljard games zijn verkocht.

Ook PlayStation VR doet het netjes, want momenteel is de virtual reality headset 5 miljoen keer verkocht. Verder liet Sony nog weten dat er momenteel 103 miljoen maandelijks actieve PlayStation Network gebruikers zijn wat hoogstwaarschijnlijk voor alle platformen tezamen geldt.

Tot slot ziet ook PlayStation Plus een groei. Eind oktober 2019 stond het aantal abonnees op 36.9 miljoen en nu is de stand 38.8 miljoen, wat een groei van 1.9 miljoen gebruikers betekent en dat is fors als je realiseert dat dit een tijdspanne van 3 maanden betreft.