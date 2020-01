Vorig jaar maart was er al een stille aankondiging omtrent een nieuwe game in het The Lord of the Rings-universum, ditmaal met Gollum in de hoofdrol. De release werd toen vastgezet op ergens in 2021 waarop we al konden speculeren dat dit waarschijnlijk om een next-gen titel gaat.

Daar hebben we nu eindelijk wat meer duidelijkheid over, want in een nieuwe feature bij EDGE magazine heeft de ontwikkelaar bevestigd dat The Lord of The Rings: Gollum een game voor de volgende generatie is.

Heel veel details zijn er op dit moment nog niet bekend, maar de CEO van ontwikkelaar Daedalic, Carsten Fichtelmann, liet vorig jaar optekenen dat we Gollum’s verhaal gaan meemaken vanuit een perspectief dat we nog niet eerder hebben gezien.