Het heeft een hele tijd geduurd voordat Dreams een releasedatum kreeg, maar we weten sinds vorige maand dat de PlayStation 4-exclusive op 14 februari zal verschijnen. Je hoeft nu ook niet meer bang te zijn dat de game alsnog wordt uitgesteld, want Media Molecule heeft laten weten dat de game goud is gegaan.

Als een game de gouden status bereikt, dan betekent dit dat het spel is afgerond en klaar is om gedrukt te worden op disc. Helaas betekent dit tegenwoordig niet dat je direct met de game aan de slag kan als je de disc in je console doet. Negen van de tien keer zal er nog een zogenaamde ‘day one patch’ binnengehaald en geïnstalleerd moeten worden.