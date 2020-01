De eerste week van 2020 ligt alweer achter ons, maar dat weerhoudt Sony er niet van om nog even de laatste PlayStation Store resultaten van het jaar 2019 met ons te delen. Het blijkt dat ontwikkelaar Rockstar 2019 echt met een knal afgesloten heeft, want hun open-wereld game Grand Theft Auto V bezette over de maand december de eerste plek als meest gedownloade game.

De top 3 wordt gecompleteerd door Call of Duty: Modern Warfare en FIFA 20. Daarnaast zien we ook een aantal titels voor het eerst in de ranglijst, zoals Tekken 7 en Need for Speed: Heat. Beat Saber en Blood & Truth blijven het overigens op gebied van VR ook uitermate goed doen en Fortnite staat nog altijd bovenaan in de F2P lijst.

Je kunt het volledige overzicht hieronder bekijken:

PS4

PS VR

DLC

F2P