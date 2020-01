Na de gelekte foto’s van de devkit en een DualShock 5 prototype via een iets te enthousiaste schoonmaker, zijn we mogelijk iets meer te weten gekomen over de grootte en functionaliteiten van de controller.

Twittergebruiker en bekend industrie insider Tidux doet daar nu nog een schepje bovenop. Op het sociale media platform heeft hij namelijk een lijstje gedeeld met beschrijvingen en functionaliteiten van de aankomende controller.

Zo stelt hij dat de grotere omvang helpt om een meer “premium” gevoel te geven en dat de lichtgevende balk niet meer van de partij is. Verder geeft hij ook aan dat de batterijduur verbeterd is, de zogeheten haptische feedback is “geweldig” en er zijn geen knoppen op de achterkant aanwezig. Dit laatste punt komt overigens niet overeen met een patent dat Sony onlangs heeft laten vastleggen.

Hoe Tidux aan deze informatie komt, is helaas niet bekend. Het kan immers ook speculatie zijn op basis van de eerder gelekte foto’s. We hopen natuurlijk vurig dat Sony snel met meer duidelijkheid komt.