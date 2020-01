Veel ogen zijn gericht op de PlayStation 5, maar Sony heeft tijdens de CES ook laten zien wat de PlayStation 4 te bieden heeft en wat er nog aan zit te komen voor deze console. Dit alles is samengevat in een tweetal video’s, die je onder dit bericht kunt checken.

In de video’s komen succesvolle PS4-titels als God of War en Death Stranding voorbij, maar er wordt ook naar de toekomst gekeken. Er zijn namelijk nog een aantal ‘heavy hitters’ onderweg voor de huidige generatie console van Sony, voordat de opvolger van de PlayStation 4 verschijnt.

Zo staan onder andere The Last of Us: Part II en Ghost of Tsushima nog op stapel voor dit jaar.