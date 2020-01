Het is al bekend dat de Netflix-serie van The Witcher een tweede seizoen zal krijgen, maar het ontbrak nog aan details. Showrunner Lauren S. Hissrich heeft hier nu verandering in gebracht en licht een tipje van de sluier op.

Hissrich laat op Reddit weten dat The Witcher Season 2 niet uit meerdere tijdslijnen zal bestaan, zoals dat wel het geval was in het eerste seizoen. Dit zorgde bij sommige kijkers voor wat verwarring, dus dat willen ze nu voorkomen. Tevens zullen er nieuwe personages worden geïntroduceerd en er zal iets meer worden ingegaan op de ‘lore’ van The Witcher.

Fans zullen wel wat geduld moeten opbrengen, want het tweede seizoen van The Witcher zal pas volgend jaar op Netflix te zien zijn.