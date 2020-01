In november 2019 publiceerden we onze review van Astro A50 (Gen 4) en in die review prezen we de headset vanwege het goede geluid, de fijne bediening en meer. Toch haalden we ook een aantal minpunten aan die het plezierige gebruik best wel dwars konden zitten.

Eén van de grootste problemen was de side toning die ingesteld kon worden via de software op pc. Bij het uitschakelen van de headset werd deze instelling echter weer gereset, waardoor het continu opnieuw ingesteld moest worden, erg vervelend. Ook maakten we melding van audio drops, die storend waren.

In onze review gaven we aan dat dit gemakkelijk opgelost zou kunnen worden met een software update en daarover hebben we nu nieuws. Astro heeft een update uitgebracht die de twee genoemde euvels verhelpt, waardoor side toning nu niet langer gereset wordt. Daarnaast zijn de audio drops tot een absoluut minimum beperkt.

Beschik je over de Astro A50 (Gen 4)? Dan is het aan te raden de laatste update te downloaden. Meer over de headset kan je hier vinden.