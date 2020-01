Sinds de aankondiging van NioH 2 zijn er al meerdere netwerktesten en beta’s geweest. Aan de hand van de meningen van de spelers, gaat ontwikkelaar Team Ninja aan de slag met verbeteringen voor de game.

De game ligt over twee maanden in de winkels en de ‘goud-status’, waarbij de game klaar is voor productie, zal vrij binnenkort bereikt worden. Maar tot het zover is, zijn er nog heel wat verbeteringen aan te brengen voordat Team Ninja tevreden is met het resultaat.

Hieronder zie je de hoofdzaken waar de ontwikkelaar zich op dit moment mee bezighoudt, allen als resultaat van de afgelopen beta- en netwerktesten. De derde afbeelding geeft ons zicht op de algemene reacties van de deelnemers, waaruit blijkt dat spelers hoofdzakelijk positief waren over hun tijd met de game.