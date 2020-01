Afgelopen maandagnacht onthulde Sony het logo van de PlayStation 5 en hoewel het niet echt bijzonder was, heeft het wel behoorlijk wat aandacht getrokken. Met name op social media weet Sony veel impact te maken met de onthulling van het logo, zeker als we het in vergelijking stellen met Microsoft.

Tijdens The Game Awards eind vorig jaar onthulde Microsoft de Xbox Series X en dat leverde op Instagram rond de 990.000 likes op. Behoorlijk veel, maar dat valt in het niet tegenover de onthulling van Sony, die met het logo op Instagram bijna de 5 miljoen likes aantikt.

Dat is natuurlijk een fors verschil, maar opvallender is nog het feit dat een logo ogenschijnlijk meer teweegbrengt dan de daadwerkelijke onthulling van een console. Enige nuance is wel op zijn plaats, want het PlayStation-account heeft 22 miljoen volgers tegenover de 9.9 miljoen van het Xbox-account.