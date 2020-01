Infinity Ward heeft weer een update voor Call of Duty: Modern Warfare uitgerold en die richt zich op playlists. Zo is het nu mogelijk om online 1 versus 1 Gunfight te spelen en daarnaast wordt de 24/7 Shoot House playlist ingeruild voor 5 versus 5 Shipment 24/7.

Verder is het nu mogelijk om Gun Game te spelen die als vervanging dient voor Grind en daarmee zijn de drie nieuwe playlists besproken. Geen grote of ingrijpende update dus, maar het biedt wel weer wat variatie in gameplay dat de moeite waard is om uit te proberen.

Later deze week volgt er nog een grote update voor de game die veel aanpassingen met zich meebrengt. Wanneer die update precies verschijnt wist Infinity Ward niet te duiden, maar het komt in ieder geval snel.