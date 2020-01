De hoesjes van PlayStation games hebben door de jaren heen verschillende vormen en kleuren gehad. Met de introductie van de PlayStation 4 schakelde Sony van transparant weer over naar blauw, maar wellicht is het een idee om met de PlayStation 5 zwart te gebruiken.

De onderstaande afbeelding is een mock-up van een PlayStation 5 hoesje waarvoor de artiest Ghost of Tsushima heeft gebruikt. Nu is die game niet voor de PlayStation 5 bevestigd, maar het dient wel goed ter illustratie hoe een zwart hoesje eruit kan komen te zien.

Wat denk jij, is zwart een mooie kleur of moet Sony blauw aan blijven houden?