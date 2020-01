Vorige maand kondigde Capcom de Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle aan en de uitgever liet weten dat dit pakket op 18 februari zal verschijnen. Nu heeft het Japanse bedrijf een video gemaakt, waarin ze laten weten hoe de boxart van deze uitgave tot stand is gekomen.

Bayonetta en Vanquish hebben niets met elkaar te maken, maar het idee voor de boxart was om het er juist wel op te laten lijken dat de twee hoofdrolspelers bij elkaar horen. Dat is uiteindelijk gelukt en hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, kun je in de onderstaande video bekijken.