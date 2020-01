Nog iets langer dan een week en dan kunnen Dragon Ball-fans aan de slag met Dragon Ball Z: Kakarot. Ook wij verwachten veel van deze actie-RPG en we zijn erg benieuwd hoe de game precies gaat uitpakken. In de afgelopen tijd is er al veel nieuws over de game verschenen en deze trailer belicht weer een ander aspect van deze titel.

Deze trailer laat ons namelijk zien hoe je jouw personages kunt verbeteren en sterker maken. Zo kan je trainen in verschillende levels, maar ook zal eten een groot onderdeel vormen om je stats tijdelijk en zelfs permanent een boost te geven. Deze video laat nog meer manieren zien, zoals dat het verzamelen van Z-orbs en medailles eveneens onderdeel zijn van de zogeheten Community Boards.

Dragon Ball Z: Kakarot verschijnt op 17 januari in de schappen.