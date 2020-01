Gamers met een pc konden in 2013 aan de slag met de eerste episode van Kentucky Route Zero en de game kreeg in 2018 zijn vijfde en laatste deel. Het heeft even geduurd, maar deze game is nu ook onderweg naar de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.

Kentucky Route Zero voor consoles kent wat verschillen ten opzichte van het origineel. Zo krijgt de game een subtitel en die luidt: TV Edition. Tevens zal de game niet in episodes aangeboden worden, maar als één geheel zodat je direct alle hoofdstukken kunt spelen. Je kan dus in één ruk het verhaal volgen van een man die terecht komt op een geheime snelweg die onder Kentucky doorloopt.

Kentucky Route Zero: TV Edition zal op 28 januari in de PlayStation Store verschijnen en om je een idee te geven van wat je te wachten staat, is er een trailer vrijgegeven die je hieronder kan checken.