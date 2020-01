The Surge 2 kwam vorig jaar uit, maar werd niet door iedereen even goed ontvangen. Wij beoordeelden de game met een 6.5 in onze review en stipten aan dat de game vooral een eigen identiteit mist. Ondanks de wisselende reacties gaat ontwikkelaar Deck13 stug door met deze game en zo verschijnt er binnenkort weer een nieuwe uitbreiding.

Het gaat hier om de Kraken uitbreiding, waarin spelers naar een nieuwe locatie worden gebracht. Dit gebied lijkt op een buitenwijk waar het rijke deel van de samenleving ooit woonde wat nog overspoeld is met robots en allerlei andere vijanden. Dit oord bevindt zich op een enorm schip dat nu verlaten zal zijn en waar je geen vriendelijk gezicht zal tegenkomen.

Hieronder kan je de eerste beelden van de Kraken uitbreiding bekijken die op 16 januari zal verschijnen. Spelers met de Season Pass kunnen vanaf 14 januari al aan de slag. Op dezelfde datum zal ook een Premium editie van The Surge 2 worden uitgebracht, die alle uitbreidingen en extra content bevat.