Er verschijnt niet heel veel nieuws over de aankomende Monster Energy Supercross game. Zo kregen we vorige maand nog een video te zien die dieper op de physics van de game inging en dat is het min of meer. De game verschijnt echter al op 4 februari en het is aan Milestone om de game wat te gaan promoten. En dat doen ze op een merkwaardige wijze.

In de onderstaande video wordt er namelijk gerapt over de content van de game en wat je allemaal mag verwachten. Milestone sloeg de handen ineen met Supercross-atleet Adam Enticknap en hieronder kan je het resultaat bekijken. Een originele poging om je game te promoten is het wel, al is de rapmuziek niet echt van de hoogste kwaliteit.