Mocht je nog fanatiek bezig zijn in de wereld van Red Dead Online, dan kun je nu weer met nieuwe content aan de slag, zo laat ontwikkelaar Rockstar middels een bericht op zijn website weten. De update voegt onder andere een aantal kledingstukken en een reeks Free Aim modi toe.

De Free Aim Series bestaat ditmaal uit alle Capture modi, dit zijn dus Hostile Territory, Overrun, Plunder, Spoils of War en ten slotte Up in Smoke. Daarbij kun je vanaf deze week de volgende kledingstukken terugvinden in de verschillende catalogi:

Rivera Hooded Tunic

McCrum Pants

Palma Hats

Baldock Hat

Kelley Boots

Pico Sandals

Afsluitend kun je ook nog een aantal items met korting verkrijgen. Zo zijn alle Moonshiner Shack Properties en Property Relocations tijdelijk met 25% korting verkrijgbaar en Traders krijgen 40% korting op Novice en Promising Trader Role items.