Gisteren kwamen we nog met het bericht dat The Lord of the Rings: Gollum definitief een next-gen titel is, maar details omtrent de actie/avonturen-game waren schaars. In de nieuwste uitgave van EDGE Magazine heeft ontwikkelaar Daedelic nu een aantal nieuwe details vrijgegeven.

Zo hebben ze ervoor gekozen om hun eigen versie van Gollum neer te zetten, hoewel ze niet hebben aangegeven hoe Gollum er precies uit komt te zien. Hierbij willen ze de fans die alleen de films hebben gezien zeker niet tegen het zere been stoten, maar Andy Serkis komt niet terug om de rol van Gollum op zich te nemen:

‘Tolkien didn’t give a size reference for Gollum to begin with, so in the first illustrations, he’s gigantic! He’s like a monster emerging from the swamp. [We] don’t want to displease the folks who have only seen the movies. But in short, he doesn’t look like Andy Serkis.’

In de game draait het verhaal om Gollum en zijn relatie met The One Ring, die de kleine Halfling weet te corrumperen. De gameplay bestaat bijvoorbeeld uit stealth secties, enorme levels en een “gespleten persoonlijkheid” mechanic. Vooral dat laatste punt is interessant, want dat wijst erop dat we mogelijk keuzes moeten maken die een impact kunnen hebben op het verloop van het verhaal.

Ten slotte wist CEO Carsten Fichtelmann te melden dat Daedelic een meerjarig contract heeft, wat betekent dat de studio waarschijnlijk meer games in het The Lord of the Rings-universum gaat maken. Voor nu zullen we geduldig moeten afwachten, want The Lord of the Rings: Gollum staat gepland voor een release in 2021 en moet verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X en pc.