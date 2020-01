De media wereld gaat steeds vaker hand-in-hand met elkaar samen. Het verschijnen van bijvoorbeeld bekende acteurs, maar ook muzikanten zien we in onze games steeds vaker terugkomen. De IJslandse band Low Roar had zelfs mogelijk niet meer bestaan, ware het niet voor Hideo Kojima’s laatste game: Death Stranding.

Lead zanger Ryan Karazija vertelt aan VG247 dat de band voor Death Stranding vrij diep in de put zat. Zo deden ze alle recordings op een laptop in Karazija’s keuken. Dit veranderde toen ze een mysterieuze e-mail kregen van Sony, met de vraag of zij het nummer ‘I’ll Keep Coming’ mochten gebruiken, waarvoor ze toestemming gaven.

Dit nummer zou uiteindelijk terugkomen in de aankondigingstrailer van Death Stranding in 2016.

‘Sony contacted us in an obscure email offering us a certain amount of money to use the song ‘I’ll Keep Coming’, and they were not willing to tell us what they’re going to use the song for.’