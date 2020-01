Sony heeft laten weten welke games er in 2019 het meest zijn gedownload vanuit de PlayStation Store. Het zal hoogstwaarschijnlijk niemand verrassen dat de eerste plaats is gereserveerd voor Grand Theft Auto V.

GTA V is al een aantal jaar op de markt, maar vorig jaar zag je de game van Rockstar steeds weer terugkeren in de lijsten van de meest gedownloade games van de maand, wat de uitkomst van het totaaloverzicht niet tot een verrassing maakt.

Op de tweede plek staat wel een titel die daadwerkelijk is uitgekomen in 2019 en dat is FIFA 20. Op het gebied van PlayStation VR games is Beat Saber het meest binnengehaald en de meest gedownloade DLC was het Laguna Pack voor Fortnite.

De volledige lijsten zijn als volgt:

PS4

PS VR

DLC

Fortnite – The Laguna Pack Fortnite – The Cobalt Pack Fortnite: Battle Royale – The Wilde Pack Fortnite: Battle Royale – The Red Strike Pack Fortnite – The Wavebreaker Pack Fortnite: Battle Royale – Breakpoint’s Challenge Pack Fortnite: Save the World – Standard Founder’s Pack Fortnite – Lava Legends Pack Fortnite: Battle Royale – Shadows Rising Pack Fortnite Battle Royale – The Summit Striker Pack

F2P