Eind dit jaar brengt Sony de PlayStation 5 uit en inmiddels is er het een en ander over de console bekend, zo weten we dat de console over een SSD beschikt, de controller haptic feedback krijgt en meer. Een paar belangrijke features zijn dus uit de doeken gedaan, maar dat is lang niet alles.

Sony Interactive President Jim Ryan sprak met Business Insider Japan waar hij vertelde dat de grootste verschillen ten opzichte van de PlayStation 4 nog niet zijn aangekondigd, alsook de unieke features niets. Kortom, Sony heeft nog genoeg achter de hand.

“But you know. There are still more unique elements for PlayStation 5 to come that separate it from previous consoles. The ‘bigger differences’ have yet to be announced.”