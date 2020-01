Er doen al lange tijd geruchten de ronde dat er een nieuwe Batman-game aan zit te komen en de laatste tijd doet Warner Bros. deze vermoedens extra vergroten. In september vorig jaar lieten zij wat symbolen zien in de vorm van een ‘Bat-signal’. Nu zijn er een drietal afbeeldingen gesignaleerd, die samen een symbool vormen.

WB Games Montreal heeft afbeeldingen op Twitter, Instagram en Facebook gedeeld. Als je deze samenbrengt, dan vormen deze een symbool, die je hieronder kunt zien. De volledige afbeelding lijkt op het logo van de Gotham City Police Department. Het lijkt er dus op dat we steeds dichterbij een aankondiging van de volgende Batman-titel komen, die volgens de geruchten Batman: The Court of Owls zal heten.