Sony staat bekend om de uitvoerige ondersteuning van hun consoles nadat de opvolger verschenen is en dat zal na de release van de PlayStation 5 niet anders zijn. Mocht je de PlayStation 5 niet direct bij de release kopen en nog even doorgaan met de PlayStation 4, dan zal Sony je niet gelijk laten zitten.

In gesprek met Business Insider Japan zegt Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan dat Sony de groep PlayStation 4 gebruikers ook dan als zeer belangrijk zal blijven zien. Voornamelijk omdat een groot gedeelte niet gelijk overstapt en Sony een verplichting naar hen heeft.

Hoe Sony precies van plan is om de PlayStation 4 groep te blijven ondersteunen is afwachten, maar wellicht dat het wederom in samenwerking met ontwikkelaars en uitgevers is die games op beide platformen uitbrengen.

“During the migration from PlayStation 4 to PlayStation 5, there will still be a great deal of PlayStation 4 users. That is very important and we have an obligation to those users. In the same way, we need to work out new appeals for PlayStation 5. This year will be a tough, but special year for us compared to previous console releases.”