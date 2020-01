De PlayStation 4 verscheen eerst in Noord-Amerika om kort daarna in Europa uit te komen, in Japan moesten gamers echter langer wachten gezien de console daar pas in februari 2014 uitkwam. Geen wereldwijd gelijktijdige release dus, maar het ziet er naar uit dat Sony die gespreide release zal proberen te voorkomen.

In gesprek met Business Insider Japan zegt Jim Ryan (Sony Interactive Entertainment CEO) dat hij erg betrokken was bij de beslissing om de Japanse PS4 release drie maanden uit te stellen. Uiteindelijk stelt hij ook dat het geen goed idee was.

“There was reasonable ground for that decision, but these days I do not think that was a good idea,”

“It was a decision made after much debate, but there may have been other options.”